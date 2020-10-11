Tablet başvurusu yapma 2020 ekranı TC ile giriş

Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyacı olan, durumu olmadığı için canlı derslere katılamayan öğrenciler 500.000 tablet dağıtacak. Birçok vatandaş ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılacak, nereden yapılacak ve MEB ücretsiz tablet kimlere verilecek araştırması yapıyor. İşte merak edilenler..

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Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlıyor, okullar yavaş yavaş açılıyor. Öğrenciler de evden online olarak EBA'ya girerek canlı derslere katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan evinde tableti olmadığı için EBA'ya giremeyen öğrenciler için harekete geçti ve ücretsiz 500 bin tablet dağıtılacağını duyurdu. Bu haberin ardından birçok veli ve öğrenci tablet başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu doldurma nasıl olur araştırması yaptı. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için başlatılan uzaktan eğitim seferberliği kapsamında ilk etapta 500.000 öğrenci bu tablet bilgisayarları alacak

Ücretsiz tablet başvurusu ile ilgili açıklamalar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, 'İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık.' dedi. Peki, MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerinin karşılanacağını belirterek, şöyle konuştu:

Kimlere ücretsiz tablet verilecek: "Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve bu cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak."