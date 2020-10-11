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Azerbaycan açıkladı: Ermeni güçler elektrik santralimize roket saldırısı düzenledi

KARABAĞ'da esir ve cenaze değişimi için geçici ateşkes ilan edilmişken, Azerbaycan; Ermenistan'ı Mingeçevir kentindeki elektrik santraline roket saldırısı düzenlemekle suçladı.

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Azerbaycan Başsavcılığı'nın Twitter açıklamasında, Mingeçevir şehrindeki hidroelektrik santraline Ermeni tarafının roket saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırının yerel saat ile sabah 04.00’te (TSİ 03.00) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Roket saldırısı

Söz konusu roket saldırısında santralin zarar görüp görmediğine ilişkin bir bilgi yer almadı. Ancak tweet’e iliştirilen fotoğraflarda bir roketin tesisin kendisine değil, çimlik bir alana düştüğü görülüyor.

Son durum nasıl?

Karabağ'da 27 Eylül’den beri son dönemde görülen en sert çatışmalar yaşanıyordu. Çatışmalara; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının cuma günü Moskova’da yaptıkları on saatlik görüşmede ara verilmesi kararı alındı.

Dün yerel saat ile 12.00’de (TSİ 11.00) başlayan ateşkes tarafların esir ve cenaze değişimi için uygulanacak, ancak ne kadar süreceği bilinmiyor.

Ateşkesin başlamasının hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Hem Ermenistan hem Azerbaycan, Karabağ için nihai bir çözüm bulunması çağrılarını yapıyor. Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.

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