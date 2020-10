Azerbaycan açıkladı: Ermeni güçler elektrik santralimize roket saldırısı düzenledi

Azerbaycan Başsavcılığı'nın Twitter açıklamasında, Mingeçevir şehrindeki hidroelektrik santraline Ermeni tarafının roket saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırının yerel saat ile sabah 04.00’te (TSİ 03.00) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Roket saldırısı

Söz konusu roket saldırısında santralin zarar görüp görmediğine ilişkin bir bilgi yer almadı. Ancak tweet’e iliştirilen fotoğraflarda bir roketin tesisin kendisine değil, çimlik bir alana düştüğü görülüyor.

On October 11, 2020 around 04 a.m the Armed forces of the occupant lauched missile attacks on Mingachevir Hydro Power Plant which is the largest hydroelectric power station in South Caucasus.#StopArmenianAggression #DontBelieveArmenia #StopArmenianTerror #StopArmenianOccupation pic.twitter.com/w7gZ2rivUU