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Hikmet Karakurt Kim Milyoner Olmak İster kimdir kaç para kazandı?

ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve genel kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam katılan Urfalı Hikmet Karakurt hem hikayesi hem de başarısı ile damga vurdu. 1 Milyonluk sorudan önceki 250 bin liralık soruyu açtıran Hikmet sosyal medyanın da konusu oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yayınlanan bölümü ile sosyal medyanın konusu oldu. Yarışmaya katılan ve Sakarya Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik bölümünü okuyan 22 yaşındaki Urfalı Hikmet Karakurt hem duygulandıran hayat hikayesi hem de azmi ile ekran başındakilerinin takdirini kazandı. 

Hikmet yarışmaya annesi Esma Hanım ile katıldı. 8 çocuk annesi olan Esma Karakurt çocuklarına mevsimlik işçilik yaparak baktığını ve onları okutmak için şehir şehir gezdiğini yıllarca evlatları için ne iş olsa yaptığını anlatırken hem Hizmet hem de ekran başındakiler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. 

8 kardeşin en büyüğü olan Urfalı Hikmet kardeşlerine yardım etmek için yarışmaya katılmış, tüm ailesinin yazın mevsimlik işçilik yaptığı söyleyen Hikmet Karakurt okumak için hep azmeymiş ve kardeşlerine örnek bir ağabey olmak için çabalamış.

Saflığı, zekası ve içtenliği ile herkesin beğenisini alan Hikmet, 250 bin TL'lik soruyu açtırdı ve twitter'da TT oldu. Yüzlerce yorum alan Hikmet'e ve onu yetiştiren annesine 'helal olsun' yorumları yapıldı. 

İşte yarışmadaki o anlar...

250 bin TL'lik soruyu açtıran Karakurt, gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak. Hikmet başarılı performansı ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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Kim Milyoner Olmak İster Urfalı Hikmet kimdir yaşı kaç?
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