BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da toplu ulaşım yarın 8 saat ücretsiz olacak! Yüz yüze eğitim başlıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle toplu ulaşımın 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu.

Abone ol

Koronavirüs nedeniyle okullar kademeli olarak açılıyor. Yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle toplu ulaşımın saat 14.00'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbul kartınızı okutarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan kritik Doğu Akdeniz ve Yunanistan uyarıları
Karabağ'daki Ermeni yönetimi: Bağımsızlığın tanınması çağrısı yapacağım
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı: 3 yıl boyunca seçim olmayacak
İzmir’de sahte içki kabusu sürüyor: Ölenlerin sayısı 8’e yükseldi
Konya'da IŞİD infazı! İtiraflar kan donduracak cinsten
3 bin doları ver 'seyid'lik belgesini al! 10 binden fazla sahte 'seyid' var
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu: Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı? Cumhuriyet yak yaşında
'Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak' iddiası gündeme oturdu
Adana'da 3 bin 220 litre sahte rakı ele geçirildi! En son 8 kişi ölmüştü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dünyaya çağrı! Ermenistan'a karşı sesinizi yükseltin
Dünya Kız Çocukları Günü nedir ne zaman resimli mesajları
Yorumlar 2 yorum