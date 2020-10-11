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Dünya Kız Çocukları Günü nedir ne zaman resimli mesajları

Kız çocuklarının cinsiyetleri yüzünden maruz kaldığı eşitsizliğe dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için kutlanan Dünya Kız Çocuları Günü nedir, ne zaman kutlanır araştırması başladı. Bugün yani 11 Ekim pazar günü Dünya Kız Çocukları Günü kutlanıyor. Bu güne özel Dünya Kız Çocukları Günü mesajı haberimizde.

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Dünya Kız Çocukları Günü sözleri yoğun ilgi görüyor. Önemli gün ve haftalar her sene aynı tarihlerde kutlanıyor. 2012 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim tarihine denk geliyor. İşte bu önemli günde paylaşımda bulunabileceğiniz Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili sözler

Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman, nedir:

Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde, kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim’de kutlanıyor. Bu önemli gün 2012 yılında kutlanmaya başlandı.

Dünya Kız Çocukları Günü sözleri: Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.

Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

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