AK Parti eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez silahlı saldırıyla uğradı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası, 22'nci Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'e, Şırnak'ta uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda kolundan yaralanan Bölünmez, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

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Hain saldırı Şırnak kent merkezine yaklaşık 10 km mesafede gerçekleşti. Bölünmez, kömür ocakları mevkiinde uzun namlulu silah ile yapılan saldırı sonucu kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölünmez, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölünmez tedavisinin ardından güvenlik önlemleri altında taburcu edilirken polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.