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Bakan Abdulhamit Gül: Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar yanındayız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan'a verilen desteğin sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ilçe kongresine katıldı.

Kongrede konuşma yapan Bakan Abdulhamit Gül, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara değindi.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız'' 

Bakan Gül, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

"Terörün kökünü kurutacağız''

Terörle mücadeleye ilişkin de açıklama yapan Gül, "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz." dedi.

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