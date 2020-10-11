Dışişleri Bakanlığı, füze saldırısı düzenleyen Ermenistan'ı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenleyen Ermenistan'ı kınadı.

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Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan’ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. Dokuz kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, ateşkes ihlali sonrası Ermenistan’ı kınayarak, şu açıklamayı yaptı: Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.

10 Ekim 2020 gece yarısı 00.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiği açıklanırken, Ermenistan güçleri bu anlaşmayı sadece birkaç saat sonra ihlal etti.