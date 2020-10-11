BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
HABER /  DÜNYA

Dışişleri Bakanlığı, füze saldırısı düzenleyen Ermenistan'ı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenleyen Ermenistan'ı kınadı.

Abone ol

Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan’ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. Dokuz kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, ateşkes ihlali sonrası Ermenistan’ı kınayarak, şu açıklamayı yaptı: Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.

10 Ekim 2020 gece yarısı 00.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiği açıklanırken, Ermenistan güçleri bu anlaşmayı sadece birkaç saat sonra ihlal etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? muhtemel 11'ler belli oldu
Wolkswagen otobüs ve kamyonları Türkiye'de üretilecek!
Tatar mı Akıncı mı? KKTC'de kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi
AK Parti eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez silahlı saldırıyla uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü iş insanı Jak Kamhi'nin son arzusunu yerine getirdi
İstanbul'da toplu ulaşım yarın 8 saat ücretsiz olacak! Yüz yüze eğitim başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan'dan sivilleri hedef alan alçak saldırı! Azerbaycan S-300'lerle engelledi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri koronavirüs denetimlerine devam ediyor
BEÜ'de Dekanı Yardımcısı Orhan Laboç koronavirüsten hayatını kaybetti
Safer ayı ne zaman biter son çarşambası hangi güne denk geliyor?
MasterChef Türkiye'de korku dolu anlar! Sefa kanlar içinde kaldı
Yorumlar 2 yorum