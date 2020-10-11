BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
HABER /  SPOR

Rusya-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? muhtemel 11'ler belli oldu

Özel maçta Almanya'ya kök söktüren A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde Rusya'ya konuk oluyor. A Millilerin zorlu Rusya sınavı kader maçı diye nitelendiriliyor.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

Saat kaçta, hangi kanalda? 

11 Ekim Pazar günü Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak Rusya-Türkiye mücadelesi TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Rusya: Shunin, Smolnikov, Sorokin, Kutepov, Karavaev, Zobnin, Ozdoev, AntonMiranchuk, Zhirkov, Gazinsky, Dzyuba

Türkiye: Mert, Umut, Çağlar, Merih, Zeki, Mahmut, Dorukhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye pes etmedi Almanlar bozguna uğradı! Olay manşetlere bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tatar mı Akıncı mı? KKTC'de kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi
AK Parti eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez silahlı saldırıyla uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü iş insanı Jak Kamhi'nin son arzusunu yerine getirdi
İstanbul'da toplu ulaşım yarın 8 saat ücretsiz olacak! Yüz yüze eğitim başlıyor
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan kritik Doğu Akdeniz ve Yunanistan uyarıları
Karabağ'daki Ermeni yönetimi: Bağımsızlığın tanınması çağrısı yapacağım
ÖNCEKİ HABERLER
BEÜ'de Dekanı Yardımcısı Orhan Laboç koronavirüsten hayatını kaybetti
Safer ayı ne zaman biter son çarşambası hangi güne denk geliyor?
Saygı Öztürk, skandallarıyla ünlü Dr. Ali Edizer ile ilgili çarpıcı bilgiler akardı
Bakan Abdulhamit Gül: Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar yanındayız
Dünya Kız Çocukları Günü mesajları resimli Dünya Kız Çocukları Günü sözleri 2020
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 24 Kasım hangi gün?
Yorumlar