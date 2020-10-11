BEÜ'de Dekanı Yardımcısı Orhan Laboç koronavirüsten hayatını kaybetti

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Orhan Laboç, koronavirüs nedeniyle hayata veda etti.Abone ol
Bitlis Eren Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki doktor öğretim üyesi Orhan Laboç'un yakalandığı Kovid-19 rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.
Evli ve iki çocuk babasıydı
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Üniversitemizdeki görevine 2019'da başlayan Laboç, evli ve iki çocuk babasıydı. Laboç'un vefatını üzüntüyle öğrenen rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ailesini arayarak başsağlığı diledi. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz.
Üniversitemiz Akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Orhan Laboç Vefat Etti— Bitlis Eren Üniversitesi (@BitlisEren2007) October 10, 2020
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