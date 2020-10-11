Saygı Öztürk, skandallarıyla ünlü Dr. Ali Edizer ile ilgili çarpıcı bilgiler akardı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, skandal açıklamalarıya gündemden düşmeyen GATA'nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer'i köşesine taşıdı. Özürk, "bu kişinin doktorluk mesleğinin de sonlandırıldığı söylendi. Ama bu gerçek değil. Çünkü, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatıldıktan sonra sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer'in doktorluk mesleğinin sonlandırılmadığı, hakkında 'devlet büyüklerine hakaret' soruşturması açıldığı öğrenildi.

Çok eşliliği savunan sosyal medya paylaşımları, hastanede tedavi gören eski Başbakan Mesut Yılmaz'a yönelik hakaretleri ve hekimlikle bağdaşmayan açıklamaları nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer’in, doktorluk yapıp yapamayacağına önümdeki günlerde Yüksek Sağlık Şurası’nın karar vereceği öğrenildi.

Edizer hakkında yürütülen soruşturmanın konusu ise sadece 'devlet büyüklerine hakaret etmek'. Edizer'in yeni görev yeri ise Güdül Devlet Hastanesi.

"Doktor olarak görev yapacak"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Ali Edizer hakkındaki mevcut sürece ilişkin bugünkü yazısında şunları söyledi:

Yapılan açıklamalarda, bu kişinin doktorluk mesleğinin de sonlandırıldığı söylendi. Ama bu gerçek değil. Çünkü, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yok. Sözleşme feshi, başhekim yardımcılığı için. Güdül'e ise pratisyen doktor olarak 657 Devlet Memurları Kanunu'na göre atandı. Orada, yönetici değil, doktor olarak görev yapacak.

"Henüz suç duyurusu yok"

Doktor olarak çalışıp çalışmayacağına Yüksek Sağlık Şurası karar verir. Bunun için önce Sağlık Bakanlığı'nın kişi hakkında soruşturma sonucu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunması, savcılığın da iddiaları yeterli bulması durumunda iddianame düzenleyip dava açması gerekiyor.

Dava açılırsa, mahkeme bu konuda Yüksek Sağlık Şurası'ndan kişinin mesleki yetersizliğinin kanıtlarla ortaya koymasını ister. Şuranın görüşü dikkate alınıp kişinin mesleğini yapıp yapamayacağına mahkeme karar verir. Bununla ya yetinilmez. Doktorun karara itiraz hakkı da var. Yani, 'Doktorluktan alındı' yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını biliniz.