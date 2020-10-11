Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri koronavirüs denetimlerine devam ediyor

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri hafta sonu iş yerlerinde oluşan yoğunluk sebebiyle koronavirüs önlemleri kapsamında lokanta ve kafelerdeki denetimlerini arttırdı.

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İlçe Emniyet, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zabıta memurlarından oluşan İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu Sultanbeyli’de bulunan çok sayıda iş yerini denetledi.



Denetim ekipleri temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak kurallara aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguladı.









İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 3.652 İş Yeri Denetimi Gerçekleştirdi

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Ağustos-10 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 3.652 iş yeri denetiminde 130 iş yerine uyarı, 11 iş yerine para cezası uyguladı.







Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY “Koronavirüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Kontrollü sosyal hayat sürecinde iş yeri sahiplerinden ve vatandaşlarımızdan ricamız tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır” ifadelerini kullandı.