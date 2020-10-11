Aliyev'den Karabağ açıklaması: Nihai çözüm için görüşmelere yarın dahi başlamaya hazırız

AZERBAYCAN Devlet Başkanı İlham Aliyev, Karabağ'da geçici ateşkes kararının alındığı Moskova görüşmesine ilişkin, "Karabağ'da nihai çözüm için görüşmelere yarın dahi başlamaya hazırız." diye konuştu.

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Azerbaycan lideri Aliyev, Karabağ'da geçici ateşkesle sonuçlanan Moskova görüşmesini olumlu olarak değerlendirdiğini belirtti. Söz konusu görüşme esnasında üstünde anlaşılan açıklamanın, Ermeni güçlerin Karabağ'dan çekilmesi imasını içerdiğini söyleyen Aliyev, Bakü'nün nihai çözüm için görüşmelere yarın dahi başlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Aliyev, Rus RBK televizyonuna açıklamalarında, "Söz konusu görüşmeyi genel anlamda olumlu değerlendiriyorum, zira görüşmeden sonra yayımlanan açıklamada ateşkes rejiminin insani sebepler ile ilan edildiği, Ermenistan ile ciddi görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor” dedi.

"Görüşme formatı değişmeyecek"

Aliyev, "Ayrıca görüşme formatının değişmeyeceği kaydedilmiş oldu. Bunun anlamı, görüşmelerin sadece Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılacağı” diye ekledi.

"Tam teslimiyet talep etmedik"

Karabağ sorununun siyasi yoldan çözüme kavuşturulmasını tercih edeceklerini kaydeden Azerbaycan lideri, "O nedenle Moskova’da yapılan görüşmede onlardan (Ermenistan) tam teslimiyet talep etmedik” ifadelerini kullandı.

"Yani her şey somut bir biçimde yazılı"

Aliyev şöyle devam etti: Dolayısıyla (Moskova’da) üstünde anlaşılan açıklama çerçevesinde somut tarihler konusunda ısrarcı olmadık. Ancak açıklamada tabii ki işgalci Ermeni güçlerin topraklarımızdan koordineli bir biçimde çıkması iması yer alıyor. Zira söz konusu açıklamada ciddi görüşmelere, yani temel prensiplere atıf yapılıyor. Bunlarda da, ne zaman beş bölgeden çıkacakları, sonrasında ne zaman iki bölgeden çıkacakları, yani her şey somut bir biçimde yazılı.

"Yarın dahi başlamaya hazırız"

Ayrıca Aliyev, ülkesinin görüşmelere yarın dahi başlamaya hazır olduğunu vurgusunu yaptı. Bunun yanında, Minsk Grubu'nun eş başkanları içinden Karabağ sorununa en çok etki edebilecek olanın, tarihi ve siyasi sebeplerle Rusya olduğunu da söyledi.

Ne olmuştu?

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yıllardır anlaşmazlık konusu olan Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten Minsk Grubu'nun eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa.

Karabağ'da 27 Eylül'den beri son dönemde görülen en sert çatışmalar yaşanıyordu. Çatışmalara; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının cuma günü Moskova'da yaptıkları on saatlik görüşmede ara verilmesi kararı alındı.

Dün yerel saat ile 12.00’de (TSİ 11.00) başlayan ateşkes tarafların esir ve cenaze değişimi için uygulanacak, ancak ne kadar süreceği bilinmiyor. Ateşkesin başlamasının hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Hem Ermenistan hem Azerbaycan, Karabağ için nihai bir çözüm bulunması çağrılarını yapıyor. Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.