Sinan Özen'in eşi Burcu Kartal kimdir kaç yaşında?

Sevilen şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal şu sıralar çok zor günler geçiriyor. 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen 57 yaşındaki Sinan Özen'in ikiz bebekleri oldu. Oğluna Sanberk adını veren Sinan Özen'in kızı Neva ise bir kez daha ameliyat oldu. Peki sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen kimdir, eşi Burcu Kartal kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Abone ol

Yıllara meydan okuyan sesi ve görünüşüyle sevilen şarkıcı Sinan Özen son günlerde hem hayatının en güzel anlarını hem de büyük bir acıyı anda yaşıyor. 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen'in 4 yıl sonra 57 yaşında ikiz bebeği oldu. Bir oğlu bir de kızı olan Sinan Özen oğluna Sanberk kızına da Neva adını verdi. Sinan Özen, geçen şubatta dünyaya gelen kızı Neva için dua istedi: “Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun… Bu vesileyle kızım Neva, 17 Ekim’de önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin...” 📍

8 aylık Neva bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat olmuştu.

Peki Burcu Kartal ile evlenen ve yeni baba olan Sinan Özen kimdir, eşi Burcu Kartal kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sinan Özen (57) ile 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri oldu. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva, iki ameliyat geçirdi. Özen kızı için sevenlerinden dua istedi.

Sinan Özen 2016 yılında hayranı olan Burcu Kartal ile dünya evine girmiş ve bu evlilik çok konuşulmuştu. Almanya'da konser veren ve hayranı olduğunu söyleyen ve şu an 30 yaşında olan Burcu Kartal'a aşık olan Sinan Özen ona evlilik teklif etmiş ve kısa süre sonra evlenmişlerdi.

Almanya konserinde tanışmışlardı: 90'lı yıllarda fantezi müzikte büyük başarılar yakalayan Sinan Özen, Almanya'daki bir konserinde tanıştığı 26 yaşındaki eczacı Burcu Kartal ile 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen nikâh töreni ile hayatını birleştirmişti.

Sinan Özen kimdir: Sinan Özen, 1 Mart 1964 yılında Rize, Çayeli'de dünyaya geldi. Babasının işi dolasıyla çocukluğunun bir kısmı İzmit'de geçti. Ailesiyle birlite İstanbul'a yerleşen Sinan Özen, ilk ve ortaokulu burada bitirdi. Ardından lise eğitimi için Rize Endüstri Meslek Lisesi Torna Tasviye bölümüne devam etti.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerek mesleği ile ilgili iş girişimlerinde bulundu. Ancak lise döneminden başlayan müzik sevgisi onu başka yönlere kaydırdı. 1981 yılında bir gazetenin açmış olduğu ses yarışmasına katıldı. Ancak yarışmayı kazanmasına rağmen istediği fırsatlar önüne gelmedi. Daha sonra bir arkadaşı vasıtasıyla tanışmış olduğu Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri almaya başladı. Ardından Udi İrfan Özbakır'dan ud ve nota dersleri aldı. Hocalarının desteği ile 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi.

Profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle girdi. Okey Plakçılık ile anlaşan albüm çıkardı. Bu albümlerde onu üne kavuşturacak "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla kısa zamanda müzik dünyasında kendine yer edindi. 1998 yılında Akbak Plakçılık'a geçtikten sonra burada "Tek Başına", "Serseri Gönlüm", "Gitsem Uzaklara" ve "Islak Islak" albümlerini çıkarttı.

Sanatçının en son 2007 yılında Sinan Plakçılıktan "Ödün Vermem" adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.