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Başakşehir ayrılan Robinho Santos'a sembolik bir ücretle transfer oldu

Medipol Başakşehir'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Robinho, altyapısından yetiştiği Santos'a sembolik bir ücretle transfer oldu.

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Santos Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor'da, Avrupa'da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.

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