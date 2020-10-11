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Son dakika gelişme! İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor

İZMİR’de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gece saatlerinde tedavi altındaki iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 8’e yükselmişti. Son dakika bilgisine göre ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

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İzmir’in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Kaçak içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükselirken, hırsız yakalamaya giden polis, kaçak içki imalathanesi buldu.

Yaşları 60 ve üzerinde

Tedaviye alınanlardan Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş'in (64) hayatını kaybetmesinin ardından, hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte ölenlerin sayı 6’ya çıkmıştı. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Nejdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan’ın (68) da yaşamını yitirmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Ölü sayısı 10'a yükseldi

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İlhami Kalfa ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Hüseyin Yılmaz'ın, dün gece saatlerinde fenalaştıkları, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamlarını yitirdikleri belirtildi. Böylece İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı...

Çok sayıda kişi rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan diğer kişilerin tedavilerine hala devam ederken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gece saatlerinde 5 kişi, Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi’ne ise Tayfun B., isimli şahıs kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yaşanan ölümler nedeniyle 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depo ve iş yerlerine baskınlar yapmıştı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Hırsız yakalamaya gittiler kaçak içki imalathanesi buldular

Öte yandan Konak ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, depoya giren iki şüpheliyi yakaladı. Eski halı fabrikası olduğu öğrenilen ve şimdilerde depo olarak kullanılan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Basmane Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler adrese intikal etti. Çevrede yapılan araştırmalarda bir deponun kapısını açık gören ekipler, içeri girerek yaptıkları arama sonucu 2 kişiyi yakaladı.

Satışa hazır binlerce litre sahte içki

Binlerce litre şişelenmiş ve piyasaya sürülmek üzere sahte içki ele geçirildi
Depoda araştırma yapan ekipler, deponun üst katında çok sayıda sahte içki olduğunu tespit etti. Koliler içerisinde ve depoda dizilmiş halde yüzlerce şişe içerisinde piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içkiye ekipler tarafından el konuldu. 

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