İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya'da dövülen mevsimlik tarım işçilerini Mardin'de ziyaret etti
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da darp edilip ağır hakaretler gören geçici tarım işçilerini Mardin'deki köylerinde ziyaret etti. Soylu, "O söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o insanlar adına özür diliyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darbedilen işçileri Mardin'deki köylerinde ziyaret etti. "Cumhurbaşkanımız git gönüllerini al dedi" diyen Bakan Soylu, "Sakarya'da söylenen o sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o insanlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil, kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.
Mazıdağı ilçesi Yücebağ köyünde muhtar Mehmet Demir, işçilerden sorumlu Kasım Demir, işçi ve köylülerle bir araya gelen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.
Bunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Hep sizin yanınızdayız. Hayatımın büyük bir bölümü uzun zamandır buralarda geçti, huzurun temini, buraların kalkınması ve gelişmesi, daha iyi bir noktaya gelmesi, çocuklarımızın okuması için. Huzur içerisinde yüzyıllardır süren beraberliğimizi devam ettirirsek bize top değse bir şey olmaz." diye konuştu.
Sakarya'da yaşanan olaya değinen Soylu, şunları kaydetti: "O söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o insanlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil, kabul etmeyiz. Onun için hep beraberiz."