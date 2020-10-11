Şehit Astsubay Emre Dokumacı, son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Buradaki cenaze törenine şehidin babası Hüseyin Dokumacı, annesi Şerife Dede, nişanlısı Hatice Karagöz, ailesi ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.