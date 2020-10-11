Türkiye'nin 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim tarihli kononavirüs tablosunu açıkladı. Verilere göre son 24 saate 1502 yeni koronavirüs tanısı konurken 109 bin 301 kişiye test yapıldı.

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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.

Tabloya göre, son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu, son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Koca'dan tedbir mesajı



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" dedi.