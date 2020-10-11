BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
HABER /  GÜNCEL

Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bahçelerde yakılan ateşin yangınlara sebep olduğunu söyleyerek vatandaşları uyardı. Başkan Zorluoğlu, son 48 saatte 35 farklı noktada çıkan yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Abone ol

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte son 48 saatte 25'i açık alan, 5'i ev ve 5'i de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada yangın çıktığını, herhangi bir can kaybı yaşanmadan yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çalılık alanda örtü yangını çıktığını anımsatarak Ortahisar, Akçaabat ve Yomra itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade etti. Yangınlara davetiye çıkarmamak için dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Dün gece saatlerinde Akyazı Mahallemizde meydana gelen yangın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yine TİSKİ ekiplerimiz tarafından bölgeye su takviyesi sağlanmıştır. Trabzon'da son 48 saatte 25'i açık alan, 5'i ev ve 5'i de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada yangın çıkmış olup ne mutlu bize ki can kaybı yaşanmadan yangınlara gerekli müdahale yapılmıştır."

"Bahçelerde yakılan ateşler yangına davetiye çıkarıyor"

Raporlara göre yangınların çoğunun piknikler ve fındık bahçelerinde yapılan temizliğin ardından yakılmak istenen ateş sonucu meydana geldiğine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle çeşitli nedenlerle bahçelerde yakılan ateşler, yangınlara davetiye çıkarmaktadır. Vatandaşlarımız kontrollü olarak yaktığını düşünse de küçük bir rüzgarda kontrolden çıkan anız yangınları, insanların canını ve malını tehdit edebilmektedir. Mevsim şartları sıcak, yağışsız ve rüzgarlı geçmektedir. Bu nedenle hiçbir gerekçe ile kuru ot, çalı gibi yanıcı maddelerin açık alanda ve etrafa sirayet edecek yerlerde yakılmamasını, sigara gibi yakıcı maddelerin yerlere atılmamasını istirham ediyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde havaların soğuması ile birlikte herhangi bir tehlike yaşanmaması için vatandaşlarımızın baca temizliklerini yaptırmalarını da önemle rica ediyorum."

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya- Türkiye maçı canlı anlatım!
KKTC'de seçim sonuçları! Seçimler ikinci tura kaldı
Süleyman Soylu açıkladı: İki gözaltı var!
Türkiye'nin 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
İlham Aliyev'den Ermenistan'a çok sert sözler
Pendik'te aracına sürten sürücüye silah çeken şahıs yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Akçay'dan Hatay yangını açıklaması
UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere geriye düştüğü maçtan galip ayrıldı
Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler gece nöbeti kararı aldı
Avrupa'da panik artıyor! Koronavirüs İngiltere ve İtalya'da etkisini sürdürüyor
İstanbul'da şantiyede feci ölüm: Hafriyat kamyonunun ezdiği adam can verdi
Hatice Aslan kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?
Yorumlar