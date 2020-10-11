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UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere geriye düştüğü maçtan galip ayrıldı

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İngiltere, sahasında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmayı bildi. İngiltere liderliğe yükselirken yenilgiye uğrayan Belçika 2'nci sıraya geriledi.

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UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İngiltere, Wembley'de Belçika'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-1 kazandı. İngiltere'yi galibiyete taşıyan golleri 39. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 64. dakikada Mason Mount kaydetti. Belçika'nın tek golü ise 16. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi.

Bu galibiyetle grupta 7 puana ulaşan İngiltere liderliğe yükseldi. Belçika ise 6 puanla 2. sırada yer aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0

2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1

3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1

B LİGİ

1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

Finlandiya-Bulgaristan: 2-0

C LİGİ

2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3

Ermenistan-Gürcistan: 2-2

4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0

Litvanya-Belarus: 2-2

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