Antalya'da binanın çatısına çıkan genç sızıp kaldı yürekler ağza geldi
ANTALYA'da sevgilisinin yaşadığı apartmanda çatıya çıkan şahıs alkol aldı ardından sızdı. Bölgeye gelen polise de zor anlar yaşatan Burak K., çatının uç kısmında yürekleri ağza getirdi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 17.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın terasında meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşının evine gelen Burak K.(24) krize girip binanın terasına çıktı.
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Alkol almaya başladı: Terasta tişörtünü ve ayakkabısını çıkaran Burak K, alkol almaya başladı. Arkadaşları Burak K’yı ikna edemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Terasa çıkan polisler Burak K,’yı ikna etmek için bir süre dil dökse de başarılı olamadı.
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Sürekli alkol alan, polisin ve arkadaşlarının ikna çabalarına yanıt vermeyen Burak K, oturarak terasın en uç noktasına geldi.
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