Rusya- Türkiye maçından 1 puan çıktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda Rusya karşısına çıktı. Direkten dönen toplar Türkiye'nin galip gelmesini engelledi. 1-1'lik skorla son bulan karşılaşmada Türkiye 2 puana yükselirken Rusya ise 7 puanla liderliğini korudu.

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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Rusya deplasmanında bu akşam mücadele verdi. Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak karşılaşmada Türkiye rakibi Rusya karşısında galip gelmesi halinde grubunda avantaj sağlayacaktı ancak değerlendiremedi. İlk golü kendi kalesinde gören Türkiye, ikinci yarıda Kenan Karaman'la beraberliği yakaladı. Özellikle ikinci yarıda oyunun tek hakimi Türkiye oldu. Direkler gole geçit vermedi. 2 direk pozisyonu ve Zeki'nin kaçırdığı pozisyon maçın en net anlarıydı. Grubun diğer maçlarında Macaristan Sırbistan'ı 1-0 yenerek aramızdaki puan farkını 4'e çıkarttı. Rusya- Türkiye mücadelesinin kritik dakikaları şöyle oldu:

İlk 11'ler

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba.

Türkiye: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih Demiral, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Burak Yılmaz.

Rusya 0- Türkiye 0

Karşılaşma başladı

5' Kullanılan köşe vuruşuna altıpasın içinde Dzyuba kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

9' Rusya'da Karavaev'in sağ kanattan savunma arkasına doğru gönderdiği ara pası auta gitti.

14' Ozan Tufan'ın ara pasında top Efecan'a gelmeden savunma araya girdi.

15' Rusya'da Zhirkov sol kanattan ceza sahasına girmeyi denedi, ardından Zeki ile girdiği ikili mücadelede top kendisine çarptı ve auta çıktı.

19' Savunma arkasına atılan topta Merih Demiral vücudunu kullanarak tehlikeyi engelledi.

23' Net gol pozisyonunu Rusya kaçırdı. Türkiye'nin atağa çıkarken yaptığı top kaybında Mert Günok karşı karşıya gol pozisyonunu çıkardı.

28' GOL! Rusya 1 Türkiye 0

Sağ kanattan gelen Rusya'nın atağında penaltı noktasında topla buluşan Anton Miranchuk topu ağlarla buluşturdu.

33' Rusya ikinci gole yaklaştı. Dar açıdan Dzyuba'nın vurduğu top direk dibinden dışarı çıktı.

Sarı kart: Semenov

40' Semenov, ceza sahasına girmek üzere olan Kenan'ı faulle durdurdu. Türkiye'nin kullandığı serbest vuruşta Rusya savunması araya girdi.

İlk yarı sonucu: Rusya 1 Türkiye 0

İkinci yarı başladı...

50' Cengiz Ünder'in ortasında Burak Yılmaz'ın vurduğu kafa vuruşu direkten dışarı gitti.

55' Türkiye ikinci yarıya etkili başladı.. Hakan'ın sol ayağıyla vurduğu şutu kaleci Shunin köşeden kornere çeldi.

Rusya 1 Türkiye 1

62' GOOOL! Beraberliği yakaladık... Serbest vuruşta Merih'in içeri çevirdiği topu Kenan Karaman ağlarla buluşturdu.

65' Türkiye bastırmaya başladı... Cengiz'in yaydan çıkarttığı şutu Rus kaleci 90'dan kornere çeldi.

74' Merih Demiral yine topu arka direkten içeri çevirdi Mahmut Tekdemir'in şutu savunmaya çarparak dışarı gitti.

76' Rusya gole yaklaştı. Altı pasın içerisinde Rusya iki kez kaleyi yokladı Mert mükemmel iki hamleyle golü önledi.

79' Direkler gole izin vermiyor... Cengiz'in sağ çaprazdan ayak içiyle çıkarttığı mükemmel şut direkten dışarı gitti.

86' İnanılmaz bir golü Zeki ile kaçırdık. Burak Yılmaz'la duvar pası yapan Zeki kalenin dibinde topu yan filelere gönderdi.

90' MAÇ SONUCU RUSYA 1 TÜRKİYE 1

Mücadele saat kaçta ve hangi kanaldaydı?

Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanan mücadele saat 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayımlandı. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk etti.

Mücadeleler sonrası oluşan puan durumu: