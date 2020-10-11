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İstanbul'da şantiyede feci ölüm: Hafriyat kamyonunun ezdiği adam can verdi

İhlas Haber Ajansı

SARIYER'de su arıtma tesisinin inşaatında meydana gelen olayda geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyer’deki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiye alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada şantiyede yürüyen işçiyi ezdi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset morga kaldırıldı.

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