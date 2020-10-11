MHP'li Akçay'dan Hatay yangını açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hatay'daki yangınla ilgili terör süzcülerinin terör propagandası yaptıklarını söyledi. Akçay, Türkiye'nin terörle mücadelesinin örgüt çökertilene kadar devam edeceğini belirtti.

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hatay'daki orman yangınına ilişkin, "Türkiye olarak deyim yerindeyse ciğerlerimiz yanmaktadır. Terör örgütlerinin sözcüleri çeşitli paylaşımlarla bir terör propagandası yapıyor." dedi.

Partisinin Isparta İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresine katılan Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında Türkiye ve dünyada orman yangınlarının yaygın olduğunu söyledi.

Hatay'daki yangından üzüntü duyduğunu belirten Akçay, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak deyim yerindeyse ciğerlerimiz yanmaktadır. Terör örgütlerinin sözcüleri çeşitli paylaşımlarla bir terör propagandası yapıyor. Dileğimiz o dur ki bu yapılan tahkikatlar bir an evvel neticelendirilerek bu sabotaj ihtimalinin gerçek olup olmadığı hususunun aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Orman yangınından zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının bir an evvel sarılması, yanan ormanların yerine tekrar ağaçlar dikilerek uzun vadeli de olsa bir telafi edilme yoluna gedilmesi gerekir."

Terörle mücadele

Türkiye'de terörle çok etkin bir mücadele edildiğini vurgulayan Akçay, mücadelenin hem yurt içi hem de yurt dışında kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Teröristlerin, akıl ve ruh sağlığı bozuk, ülke, vatan ve insanlık düşmanı olduğuna vurgu yapan Akçay, "Terörle mücadele, son terörist yok edilene, öyküsel yapılarına kadar yok edilip tamamen çökertilene kadar devam edecek. Çünkü, terör örgütleri ne kadar az kalırsa kalsın mutlaka sesini duyurmak ve faaliyetleri yürüttüğünü göstermek için her türlü çılgınlığı yapmaya müsait." diye konuştu.