İstanbul'da haftasonu kalabalığı akşam da sürdü: Kadıköy Moda Sahili maskeden bir haber
Sağanak yağışın ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti. Vatandaşlar maske ve mesafe kuralından bir haberdi.
Hafta sonu güzel havayı fırsat bilenler Moda Sahili'ne akın etti. Sahili dolduran bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde ve yanlarında getirdikleri taburelerde otururken, bazıları ise yürüyüş yaptı.
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Vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymadıkları görüldü.
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Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler sahilde dolaşarak vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.
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Moda Sahili'nden Pazar yoğunluğu objektife böyle yansıdı:
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