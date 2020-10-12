Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması

İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın Almanya, Rusya ve Sırbistan maçları için oluşturduğu aday kadrodan çıkartılmıştı. Başakşehir'den yapılan açıklamada Kahveci'nin bulunduğu ortamda bir kişinin covid-19 pozitif çıktığı hatırlatılarak, izolasyon sürecinin ardından 'oyuncunun milli takım kadrosuna tekrar çağrıldığı veya çağrılacağı yönünde taraflarına resmi bir haber ulaşmadığı' belirtildi.

Abone ol

İstanbul ekibinden yapılan açıklamanın satır başında, "A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’nin 1 Ekim 2020 Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konu A Milli Takım Sağlık Ekibi ve TFF Sağlık Kurulu ile paylaşılmıştır." denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktıktan sonra A Milli Takım Sağlık ve İdari Ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar çağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7'nci günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır."

"Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa SK ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır. Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım İdari ve Sağlık Ekipleri ile anında paylaşılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."