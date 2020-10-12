Burak Yılmaz'dan sahayı olaylı terk ediş! Şenol Güneş'e tepki gösterdi 'Napıyorsun hocam...'
UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda lider Rusya, A Milli Takım'ın elinden kale direkleri sayesinde kurtuldu. Cengiz'in muazzam şutu direkten dışarı çıkarken aynı şekilde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşuna da direk geçit vermedi. Mücadelenin son dakikalarında Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e tepki geldi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti.
110
Bu sonuçla A Milli Takım puanını 2'ye yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı. Rusya ise 7 puan ile liderliğini sürdürdü.
210
Gruptaki diğer maçta ise Macaristan deplasmanda, Sırbistan'ı 1-0 yendi ve puanını 6'ye yükselterek ikinci sırada yer aldı. Sırbistan ise 1 puan ile son sırada kaldı.
310
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçını 14 Ekim Çarşamba günü sahasında Sırbistan ile oynayacak.
410