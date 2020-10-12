Adana'da yol verme nedeniyle tartıştığı sürücü balta çekince dehşeti yaşadı
ADANA'ya baltalı sürücü damga vurdu. Yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün üstüne baltayla yürüyen saldırgana çevredekiler müdahale etti.
01 EGU 38 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Onur ile 01 AGA 127 plakalı otomobili kullanan Nadir Kahveci arasında Turgut Özal Bulvarı'nda yol verme yüzünden tartışma çıktı.
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Onur, bu sırada park halindeki Neslihan Korkmaz'a ait 01 AFP 817 plakalı otomobile çarptı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Onur'un otomobilinden aldığı baltayla Kahveci'nin üstüne yürüdüğünü görenler olaya müdahale etti.
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Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri baltalı şahsı gözaltına aldı.
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