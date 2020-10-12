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Mersin işçi midibüsü devrildi: Ölüler ve çok sayıda yaralı var

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

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Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, Ceyhan Koç idaresindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.

Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, 33 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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