Yüz yüze eğitimde ikinci aşama! 5 sınıf daha bugün okula döndü

Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması bugün başladı. 7 milyona yakın öğrenci aylar sonra yeniden ders başı yapacak sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştu.

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Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

7 milyona yakın öğrencinin yeniden sınıflarına döneceği yüz yüze eğitim haftanın iki günü olacak. Bu kapsamda sınıf mevcutları ikiye bölünecek. Bir grup Pazartesi Salı diğer grup Perşembe Cuma gelecek. Her sıraya bir öğrenci oturacak ve yanı boş kalacak.

Temizlik, maske ve mesafe olmazsa olmazlardan

Hijyen için el dezenfektanları hem okul girişlerinde hem de sınıflarda bulunacak. Maske sadece ders esnasında öğretmen tarafından çıkartılabilecek. Öğrenciler ise okula girişten, çıkana kadar maskeli olacak.

Ders süreleri 30 dakika

İlkokul ve 8’inci sınıflar haftada 12, imam hatip ortaokulu 14, lise hazırlık ve 12’nci sınıflar ise 16 ders saati yüz yüze eğiyim alacak. Ders süreleri 30, aralar ise 10’ar dakika olacak. Yeni dönemde anaokullarında eğitim ise 2 günden 5 güne çıkartılacak.

İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının başlayacağı ilk gün, 06-14 saatleri arasında toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul trafiğinde yoğunluk

Okullarda yüz yüze eğitimin 2. aşamasına bugün geçildi. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30'da yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.