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Hatay'da gergin gece! Sigara için çakmağını çaktı ‘kundakçı’ diye dayak yedi

HATAY’da sigara içmek için cebinden çakmağını çıkartan bir kişi çevredekilerin kendisini kundakçı sanması sonucu darbedildi. Kanlar içinde kalan kişi, polisler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Hatay’ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrası vatandaşın gergin bekleyişi sürerken Arsuz ilçesi Karaağaç mevkisinde iddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi sigara içmek için cebinden çakmak çıkardığı an neye uğradığını şaşırdı.

İsmi öğrenilemeyen kişi çakmağı çakmaya çalıştığı sırada çevredeki diğer vatandaşların dikkati çekti. Rüzgar nedeniyle yanmayan çakmak sonrası elini siper eden kişi, çevredekilerin saldırısına uğradı. Darbedilen kişi, arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçmaya çalışırken kalabalık grubun arasında kaldı.

Aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan kişi olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren kalabalık grubun, elindeki çakmaktan dolayı kundakçı olduğu gerekçesiyle kişiyi darbettiği ileri sürüldü.

Polis ekipleri yaralanan kişiyi önce hastaneye daha sonra ise polis merkezine götürerek ifadesini aldı.

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