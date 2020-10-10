Hatay'da yangına ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama: Kontrol altına alındı

Pakdemirli, şöyle devam etti: "Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesaplarını yapıyoruz, en yakın zamanda hem Avrupa Yangın Birliği'ne hem de internet sitemizde bunları yayınlıyor olacağız. Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı."