Hatay'da yangına ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama: Kontrol altına alındı
HATAY'ı 3 ilçeden saran; Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangını, evlere kadar sıçramıştı. Adeta kıyameti yaşayan kent hakkında yüreklere su serpen haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.
Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürmüştü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli mahallesinde, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, Hatay'da 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.
Pakdemirli, "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor." diyerek ekledi: Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında"
Hasar tespit çalışmalarının başladığı bilgisini veren Pakdemirli, "Bunlarla ilgili gerekli işlem de yapılacak. Biraz evvel İçişleri Bakanımız ile görüştüm, gerek AFAD fonundan olsun gerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler'den olsun bu hasar tespit çalışmalarını müteakiben inşallah en kısa zamanda yaraları sarmak maksadıyla belli ödemeler gerçekleşeceğini ifade etti" diye konuştu.
Pakdemirli, şöyle devam etti: "Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesaplarını yapıyoruz, en yakın zamanda hem Avrupa Yangın Birliği'ne hem de internet sitemizde bunları yayınlıyor olacağız. Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı."