Rıdvan Dilmen: Milli Takımın önü açık, geleceğimiz parlak

Rıdvan Dilmen, A Milli Takımın Rusya deplasmanındaki performansını değerlendirdi, "Milli Takımımızın önü açık, geleceğimiz ise parlak" ifadesini kullandı.

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 3. maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Rusya’ya konuk oldu. Milliler ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ay-Yıldızlıların 2 topu da direkten döndü.

Rıdvan Dilmen, Twitter hesabından şu yorumları yaptı: "Milli takımımız yaş ortalaması olarak Avrupa'nın en genç takımlarından biri. Ancak ligimiz Avrupa'nın en yaşlı liglerinden. Bu durum üzerinde herkes şapkasını önüne koyup düşünmek zorunda. Sonuç olarak Milli Takımımızın önü açık, geleceğimiz ise parlak.

Milli Takımımız özellikle 2. yarıdaki performansını, oyuncularımızın birlikte oynamaya daha çok alışmasıyla birlikte daha uzun vadeye yayarsa gerek Avrupa Şampiyonası gerekse de Dünya Kupası elemelerine oldukça güçlü olarak girecektir.

Maçta forma giyen Mert, Mahmut, Ozan ve Efecan dışındaki tüm oyuncularımız yurt dışında oynuyor. 4'lü defansımızda; iki bek Fransa'da, iki stoperimizden biri İtalya'da diğeri de Almanya'da. Bu durum da takım kalitemiz açısından dikkat çekici bir unsur.

Hem koşu mesafesi hem de "size" yani fiziksel anlamda bir bütün olarak Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oyunun ikinci yarısında ortaya çıkan hünerli oyuncularımızla birlikte gösterdiğimiz performans umut vaadediciydi.