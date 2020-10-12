İzmir'de hastane bahçesinde görenleri şok eden manzara
İZMİR'de, üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu.Abone ol
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde, saat 07.00 sıralarında, bir kişi, bir erkeğin bankta harekeretsiz yattığını fark etti. Bilgi verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, ileri yaşta olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ordu'da patlıcan tohumu ekti hayatının şokunu yaşadı! İlk defa böyle bir şey oldu