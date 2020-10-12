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Bolu'da feci kaza! Lastiği patlayınca dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Özgür C. idaresindeki 34 ZR 2999 plakalı BMW marka otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü Özgür C. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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