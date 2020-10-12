Mehmet Abdi Bulut eşi Fiden Bulut kimdir aslen nereli?

Kilis Belediye Başkanı olan Mehmet Abdi Bulut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 53 yaşında olan Mehmet Abdi Bulut beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi altındaydı. Peki Mehmet Abdi Bulut kimdir, aslen nereli eşi Fiden Bulut ve çocukları kimdir?

Abone ol

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti, zamansın ölüm haberi başta ailesini, sevenlerini ve Kilis halkını derinden üzdü. 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Abdi Bulut 53 yaşındaydı ve asıl mesleği avukatlıktı. Fiden Bulut ile evli olan Mehmet Abdi Bulut 3 çocuk babasıydı. İşte Mehmet Abdi Bulut hakkında merak edilenler...

Mehmet Abdi Bulut, 1967 yılında Kilis’te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis’te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.

1993 yılından itibaren Kilis’te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.