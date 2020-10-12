Cengiz Ünder bunalıma girdi Roma'dan bu yüzden ayrıldı

Roma’ya transfer olurken Monchi’yle masaya oturan ve transferde aracılık yapan menajer, Cengiz Ünder hakkında ‘Bir kelime İtalyanca öğrenemedi, sahada yalnız kaldı, bunalıma girince yeni yönetim de onu Çağlar’ın yanına göndermek zorunda kaldı’ ifadeleri kullanıldı.

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2017 yılında, yani Monchi’nin Roma’da Sportif Direktör olduğu dönemde 15 milyon Euro karşılığında Başakşehir’den Serie A devi Roma'ya giden Cengiz Ünder’in dün akşam Rusya karşısında oynadığı ateşli futbol ayakta alkışlandı.

İtalya’da 92 maçta 17 gol 11 asist yapan süper yetenek sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Leicester City’e kiralanırken Rusya maçından sonra Cengiz Ünder’in neden Roma’dan ayrıldığı tartışma konusu oldu.

İtalyanca öğrenemedi, bunalıma girdi

Vatan'ın haberine göre; sözleşmesine 25 milyon euro’luk satın alma opsiyonu konulan 23 yaşındaki oyuncu için çok çarpıcı açıklamalar geldi. Roma’ya transfer olurken Monchi’yle masaya oturan ve transferde aracılık yapan menajerlerden dikkat çekici bilgiler aktarılırken Cengiz Ünder hakkında ‘Bir kelime İtalyanca öğrenemedi, sahada yalnız kaldı, bunalıma girince yeni yönetim de onu Çağlar’ın yanına göndermek zorunda kaldı’ ifadeleri dikkat çekti.

''Cengiz'le ilgilen'' ricası

Bir ara bunalıma girmeye kadar geldi olaylar. Roma onun çok yetenekli bir futbolcu olduğunu biliyordu, kendisiyle çok ilgilendiler, o dönem takımda kalecilik yapan İsveçli oyuncu Robin Olsen’e rica ettiler ‘Cengiz’le ilgilen’ diye, o da elinden geleni yaptı.

Leicester’da yapmazsa sonu Süper Lig olur

Şimdi Cengiz’i Çağlar’ın yanına gönderdiler, Leicester City’de test edilecek. İngiltere’de dil olarak zorluk çekmez ve Çağlar’la iyi anlaşır. Premier Lig’de kendisini ispatlarsa sözleşmesine konulan ’25 milyon euro’luk’ madde devreye girer ve bonservisi alınır. Eğer Leicester’da yapmazsa sonu Süper Lig olur.