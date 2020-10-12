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Sergen Yalçın 5 ismin biletini kesti: Bu saatten sonra bizimle olmasın

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı 5 isim için siyah-beyazlı yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı.

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Süper Lig’de şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kalan ve eleştiri oklarının sert şekilde çevrildiği Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, 5 ismi kadro dışı bırakmıştı. Bu oyuncular Nicolas İsimat-Mirin, Douglas, Umut Nayir, Jeremain Lens ve son olarak da Tyler Boyd olmuştu.

Fanatik'in haberine göre; Sergen Yalçın'ın söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime sunduğu rapor ise ortaya çıktı. İşte isim isim o rapor:

Stoper olarak aramızdaydı ancak bize bu pozisyonda öne taşıyacak biri lazımdı. Mirin bunu yapabilecek düzeyde değil. Bu noktada ayrılık her iki taraf için de en iyisi.

Douglas
Tecrübeli bir oyuncu. Aslında geçmiş kariyeri de oldukça iyi. Ama ne zaman durumunu sorsam, “Hazır değilim” diyor. Çabası da yetersiz. Zaten aylardır oynamamış. Neyin hazır olamaması bu anlamış değilim. Bu saatten sonra bizimle olmasın.

Umut Nayir
Antrenmanlarda istekli çalışmaktan kaçmıyor. Ama bir türlü üstüne koyamadı. Şu anda forvet pozisyonu yükünün altında ezilir. En iyisi onunla yolları ayırmak.

Jeremain Lens 
Kariyeri ve ismi ne olursa olsun, geçmiş başarılarla futbol oynanmıyor. Bu haliyle de takıma hiçbir katkısı yok. Camia da tepkili ve kariyerini başka yerde sürdürmesi daha iyi.

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