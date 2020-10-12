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11 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastanelik oldu

İZMİR'de sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 11 kişinin ardından, 4 kişinin daha zehirlendiği ortaya çıktı.

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İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 11 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 1 kişi tedaviye alındı.

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