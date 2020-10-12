Bursa'da üretiliyor! Litresi 2 bin 500 lira taleplere yetişemiyorlar
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ürettiği propolislere bu yıl talepler 4 kat arttı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite bahçesinde çeşitli bölgelerde yetiştirdiği arılardan elde ettiği propolisleri kış ayı öncesi satışa çıkarttı. Geçtiğimiz yıl kullanıp o yıl hiç hasta olmadığını söyleyen vatandaşlar çevresine de tavsiyelerde bulundu.
Bu yıl korona virüsünden dolayı taleplerin artmasıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde litresi 2 bin 500 liraya satılan propolislere 4 kat istek geldi.
Üniversite artan talebe yetişemezken, propolisi kullananlar kısa sürede iyileştiklerini belirterek ilaç yerine grip ve virüslere karşı propolis kullanıyor.
Gribe karşı kullanılıyor: Bu yıl propolise taleplerin arttığını ifade eden Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, "Kış yaklaştığında gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyenler en çok propolisi tercih ediyor. Propolisin virüs, bakteri ve mantarlar üzerindeki önemli etkileri daha önceki araştırmalarla ortaya konmuştur. " dedi.