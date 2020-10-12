Bursa'da üretiliyor! Litresi 2 bin 500 lira taleplere yetişemiyorlar

Gribe karşı kullanılıyor: Bu yıl propolise taleplerin arttığını ifade eden Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, "Kış yaklaştığında gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyenler en çok propolisi tercih ediyor. Propolisin virüs, bakteri ve mantarlar üzerindeki önemli etkileri daha önceki araştırmalarla ortaya konmuştur. " dedi.