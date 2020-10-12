BIST 1.172
DOLAR 7,91
EURO 9,34
ALTIN 489,43
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Ankara'da kritik FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Anadolu Ajansı

FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alındı

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2'si Bylock kullanıcısı 16 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon hatları analizleri doğrultusunda, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 2'si örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

9'u yakalandı
Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da üretiliyor! Litresi 2 bin 500 lira taleplere yetişemiyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama! Maraş ve NAVTEX'lerden rahatsız olmuşlar
Fahrettin Koca'dan 'Ayasofya' sorusuna dikkat çeken yanıt: Bayram ve sonrası bütün Türkiye’ye dağıldı
Pandemi kantinci esnafını zor durumda bıraktı kantinciler maddi destek bekliyor
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Yüzde 7’ye yükseltildi
Hatay'da gergin gece! Sigara için çakmağını çaktı ‘kundakçı’ diye dayak yedi
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan Ayasofya açıklaması: İdamı göze almak demekti
ÖNCEKİ HABERLER
Tacikistan’da İmamali Rahman 5. kez cumhurbaşkanı seçildi yüzde 90 oy aldı!
Piyasalar hareketli bir haftaya başlıyor! 12 Ekim dolar ve euro ne kadar?
Galatasaray'da Fatih Terim'e baskı: Başkan ol hocam
Bursa'da 5 saat boyunca haber alınamadı! Ormanda kanlar içinde bulundu
11 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastanelik oldu
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 24 Kasım hangi gün?
Yorumlar