BIST 1.172
DOLAR 7,91
EURO 9,34
ALTIN 489,36
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Tacikistan’da İmamali Rahman 5. kez cumhurbaşkanı seçildi yüzde 90 oy aldı!

Tacikistan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı İmamali Rahman oyların yüzde 90.52'sini alarak yeniden seçildi. 

Abone ol

Tacikistan’daki dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın oyların yüzde 90.92’sini alarak 5’inci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde Rahman’la birlikte 4 adayın daha yarıştığı belirtildi.

Tacikistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Bahtiyar Hudayarzade, düzenlediği basın toplantısında 4 milyon 221 bin seçmenin oy kullandığı seçimde katılım oranının yüzde 85,39 olduğunu açıkladı.

Hudayarzade, iktidardaki Halk Demokrat Partisinden aday gösterilen Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın oyların yüzde 90,92’sini aldığını belirtirken, ülkede en büyük ikinci parti durumundaki Çiftçiler Partisi lideri Rustam Latifzade’nin oyların yüzde 3,03’ünü, Ekonomik Reformlar Partisi lideri Rustam Rahmatzade’nin oyların yüzde 2,15’ini, Sosyalist Parti lideri Abduhalim Gaffarzade’nin oyların yüzde 1,49’unu, Komünist Parti lideri Miraj Abdulloyev’in ise oyların yüzde 1,17’sini aldığını aktardı.

Toplam 4 milyon 943 bin 289 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tacikistan’daki 68 seçim bölgesinde 3 bin 375 sandık kurulmuştu. Yurt dışındaki Tacik vatandaşlar da aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yabancı ülkelerde kurulan 39 sandıkta oylarını kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama! Maraş ve NAVTEX'lerden rahatsız olmuşlar
Fahrettin Koca'dan 'Ayasofya' sorusuna dikkat çeken yanıt: Bayram ve sonrası bütün Türkiye’ye dağıldı
Pandemi kantinci esnafını zor durumda bıraktı kantinciler maddi destek bekliyor
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Yüzde 7’ye yükseltildi
Hatay'da gergin gece! Sigara için çakmağını çaktı ‘kundakçı’ diye dayak yedi
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan Ayasofya açıklaması: İdamı göze almak demekti
ÖNCEKİ HABERLER
Piyasalar hareketli bir haftaya başlıyor! 12 Ekim dolar ve euro ne kadar?
Galatasaray'da Fatih Terim'e baskı: Başkan ol hocam
Bursa'da 5 saat boyunca haber alınamadı! Ormanda kanlar içinde bulundu
11 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastanelik oldu
Sınıfta pozitif öğrenci çıkarsa ne olacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz yanıtladı
Dünya Kız Çocukları Günü mesajları resimli Dünya Kız Çocukları Günü sözleri 2020
Yorumlar