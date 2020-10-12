Tacikistan’da İmamali Rahman 5. kez cumhurbaşkanı seçildi yüzde 90 oy aldı!

Tacikistan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı İmamali Rahman oyların yüzde 90.52'sini alarak yeniden seçildi.

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Tacikistan’daki dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın oyların yüzde 90.92’sini alarak 5’inci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde Rahman’la birlikte 4 adayın daha yarıştığı belirtildi.

Tacikistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Bahtiyar Hudayarzade, düzenlediği basın toplantısında 4 milyon 221 bin seçmenin oy kullandığı seçimde katılım oranının yüzde 85,39 olduğunu açıkladı.

Hudayarzade, iktidardaki Halk Demokrat Partisinden aday gösterilen Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın oyların yüzde 90,92’sini aldığını belirtirken, ülkede en büyük ikinci parti durumundaki Çiftçiler Partisi lideri Rustam Latifzade’nin oyların yüzde 3,03’ünü, Ekonomik Reformlar Partisi lideri Rustam Rahmatzade’nin oyların yüzde 2,15’ini, Sosyalist Parti lideri Abduhalim Gaffarzade’nin oyların yüzde 1,49’unu, Komünist Parti lideri Miraj Abdulloyev’in ise oyların yüzde 1,17’sini aldığını aktardı.

Toplam 4 milyon 943 bin 289 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tacikistan’daki 68 seçim bölgesinde 3 bin 375 sandık kurulmuştu. Yurt dışındaki Tacik vatandaşlar da aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yabancı ülkelerde kurulan 39 sandıkta oylarını kullanmıştı.