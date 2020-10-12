İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi kimdir kiminle nişanlandı?

Oyuncu İsmail Efe Şaşmaz uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Ünal ile nişan yüzüklerini taktı. Ailesi arasında sade bir nişan töreni yapan İsmail Efe Şaşmaz'ın nişanlısı Hande Ünal merak konusu oldu. İşte 26 yaşındaki İsmail Ege Şaşmaz'ın nişanlısı Hande Ünal hakkında merak edilenler...

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Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Ünal ile nişan yüzüklerini taktı ve evliliğe ilk adımı attı. Aile arasında yapılan sade törene oyuncu arkadaşları da eşlik etti. İsmail Ege Şaşmaz'ın nişanlısı Hande Ünal ise merak konusu oldu. Peki Hande Ünal kimdir, yaşı kaç?

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Şaşmaz, ailesiyle birlikte Ünal'ı istemeye gitti. Çift sade bir törenle nişanlandı.

Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' ve 'Serçe Sarayı' gibi dizilerde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti.

25 Kasım 1993 doğumlu 26 yaşında oyuncu, Manisa doğumludur. İsmail Ege Şaşmaz boy ve kilosu nedir?

Yer aldığı dizilerle adını duran başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz Güneşi Beklerken dizisi ile oyunculuğa adım attı. Peki, İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde rol aldı? İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir: İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermektedir.

İsmail Ege Şaşmaz dizileri hangisi

Güneşi Beklerken,

Günebakan,

Serçe Sarayı,

Aşk Yalanı Sever,

Lise Devriyesi,

Sen Çal Kapımı