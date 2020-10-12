Marmara Denizi'ni istila ettiler! Görürseniz sakın dokunmayın

Denizanası istilasını gören bazı vatandaşlar bu durum ile daha önce karşılaşmadıklarından tedirgin oldu. Zaman zaman denizde yoğun olarak görülen deniz anaları vatandaşlar tarafından dikkatlice incelenirken, bazı vatandaşlar da denizanası istilasını cep telefonu kameralarına kaydetmeye çalıştı.