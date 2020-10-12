Marmara Denizi'ni istila ettiler! Görürseniz sakın dokunmayın
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde denizanası istilası yaşandı. Konuyla ilgili uzmanlardan yapılan açıklamada, vatandaşların denizanalarına dokunmamaları uyarısında bulunuldu.
Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahillerinde denizanası istilası yaşandı. Daha önce görülmedik görüntülerde, deniz suları adeta denizanası ile kaplandı.
Denizanası istilasını gören bazı vatandaşlar bu durum ile daha önce karşılaşmadıklarından tedirgin oldu. Zaman zaman denizde yoğun olarak görülen deniz anaları vatandaşlar tarafından dikkatlice incelenirken, bazı vatandaşlar da denizanası istilasını cep telefonu kameralarına kaydetmeye çalıştı.
Sahil kenarında balık tutan balıkçılar ise duruma hiç şaşırmadıklarını, her zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Doç. Dr. Deniz Şirin tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunları söyledi: