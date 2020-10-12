Oğuz Atay sözleri kısa unutulmaz duygusal aşk sözleri

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay, 86 yıl önce bugün Kastamonu'da doğdu Google Oğuz Atay'ı Doodle olarak sundu. Birçok vatandaş ise Oğuz Atay'ın hayatını araştırmaya başladı. Son sözleri “Sevinmeyin, daha ölmedim" olan Oğuz Atay'ın sözlerini, unutulmaz aşk sözlerini sizler için derledik.

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Türk edebiyatında yeri ayrı olan duayen isimlerden biri olan Oğuz Atay Oğuz Atay, 86 yıl önce bugün doğdu. Doğum günü Google tarafından Doodle oldu. Tutunamayanlar kitabı ile büyük etki yaratan Oğuz Atay gençliğinde karikatür ile de uğraştı. Aslen Kastamonulu olan Oğuz Atay Tutunamayanlar, Korkuyu Beklerken, Tehlikeli Oyunlar, Eylembilim gibi kitapların yazarı, Türk edebiyatının önemli isimlerindenDünyanın en popüler arama motoru olan Google, Türkiye'deki kullanıcıları için Oğuz Atay'ı Doodle olarak sundu. Büyük yazar Atay'ın hayatı hakkında merak edilenler...

Hakkında duymadıklarınız...

– Babası 11 sene CHP’den milletvekilliği yaptı.

– Gençlİk yıllarında karikatürle ilgilendi

– En sevdiği yazarlar Dostoyevski ve Kafka’ydı.

– İlk romanı Tutunamayanlar’ı ilk okuyan Vüs’at O. Bener’di.

– Tutunamayan kitabındaki karakterler aslında kendi hayatından arkadaşlarıydı.

– En büyük hayranlarından biri Orhan Pamuk’tu.

– Kısa film yönetmenliği de yaptı. Ancak çektiği film kayboldu.

– Kaybolan Günlüğü Marmara Üniversitesi’nden bir öğrencinin çantasından çıktı.

– Son sözleri “Sevinmeyin, daha ölmedim” oldu.

Ölüm onu Mecidiyeköy’deki arkadaşı Altay Gündüz’ün evinde yakalamıştır. Oğuz Atay banyodadır ve uzun süre çıkmaz, bu durumdan endişe duyan ev halkı seslenir ve “Sevinmeyin, daha ölmedim.” cevabının muzipliğiyle gülmeye koyulurlar. Aradan bir süre daha geçer ve Oğuz Atay dışarı çıkmaz. Bunlar yazarın son sözleridir.

Yayınlanmış eserleri

Tutunamayanlar (1972)

Tehlikeli Oyunlar (1973)

Bir Bilim Adamının Romanı (1975)

Korkuyu Beklerken (1975)

Oyunlarla Yaşayanlar (1975)

Günlük (1987)

Eylembilim (1998)

Oğuz Atay – Günlük

Oğuz Atay'ın hikayesi: Oğuz Atay 12 Ekim 1934’te İnebolu Kastamonu’da doğdu. Babası, VI., VII dönem Sinop, VIII. Dönem Kastamonu Milletvekilliği yapan Cemil Atay'dır. 1951′de bugünkü adı Ankara Koleji olan Ankara Maarif Koleji‘ni, 1957′de de İTÜ İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Üç yıl sonra İDMMA İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) İnşaat Bölümü'nde öğretim üyesi oldu. 1975′te doçent olan Atay, Topografya adlı bir de mesleki kitap yazdı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayınlandı. Oğuz Atay, Tutunamayanlar‘ın 1971-72′de yayınlanmasından sonra, önemli bir tartışmanın odak noktası oldu. Bu romanıyla 1970 TRT Roman Ödülü‘nü kazandı.



Oğuz Atay – Tutunamayanlar

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar, eleştirmen Berna Moran tarafından, “hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı” olarak nitelendirilmiştir. Moran'a göre Tutunamayanlar'daki edebi yetkinlik, Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır.

‘TÜRKİYE'NİN RUHU'NU YAZAMADAN VEFAT ETTİ

Atay'ın büyük etki yaratan eseri Tutunamayanlar'ı 1973′te yayınladığı Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanı izlemiştir. Hikâyelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplayan Atay, 1911-1967 yılları arasında yaşamış Prof. Mustafa İnan'ın hayatı konu eden Bir Bilim Adamının Romanı‘nı 1975 yılında yayımlamıştır. 1973 yılında yayımlanan Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Atay, beyninde çıkan bir tümör nedeniyle büyük projesi “Türkiye'nin Ruhu“nu yazamadan 13 Aralık 1977′de, İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

Öldükten sonra 1987′de Günlük, 1998′de ise Eylembilim adlı kitapları yayımlanmıştır. Sağlığında hiçbir kitabı ikinci baskı bile yapamayan Atay'ın kitapları ölümünden sonra büyük ilgi gördü ve defalarca basıldı. Yıldız Ecevit'in hazırladığı Oğuz Atay biyografisi Ben Buradayım… 2005 yılında yayınlandı. Türk edebiyatında yazdığı Tutunamayanlar ile post-modern tarzda eser veren ilk yazar Oğuz Atay'dır.

Oğuz Atay, özellikle Tutunamayanlar romanında, modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, toplumdan kopuşları ve toplumsal ahlaka,kalıplaşmış düşüncelere yabancılaşan, tutunamayan bireylerin iç dünyasını anlatır. Yapıtları eleştiri, mizah ve ironi barındırır. Kastamonu Valiliği kendisi adına 2007 yılından beri Oğuz Atay Edebiyat ödülleri vermektedir.