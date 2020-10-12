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Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı suçlamalar! Temas hattındaki bölgelere ateş açılıyor

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerin temas hattındaki üç bölgeye ateş açtığını açıkladı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine Ermenistan ordusu tarafından ateş açılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan da karşı suçlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan ise Azerbaycan askerlerinin temas hattının güneyine yoğun şekilde ateş açmaya devam ettiğini ifade etti.

"Gece saatlerinde şiddetini sürdürdü"

Facebook’tan açıklama yapan Hovhannisyan, "Temas hattındaki gerginlik gece saatlerinde şiddetini sürdürdü. Şu anda düşman güney yönünde yoğun şekilde ateş açmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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