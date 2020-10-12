İngiltere'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu

İNGİLTERE'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan 5 çocuk annesi Danielle Martin, komadayken ikiz bebek dünyaya getirdi.

Abone ol

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. İngiltere'nin Belfast kentinde 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Danielle Martin, koma sırasında ikiz bebek dünyaya getirdi. Doktorların Martin’inin durumunun kötüleşmesi üzerine ikiz kız bebeklerin hayatından endişe etmeye başladı.

Komadan çıkan ve hamileliğinin büyük bölümünü hastanede geçiren Martin, koronavirüsü yendi. Beş çocuk annesi olduğu belirtilen Martin, Ava ve Amelia adında dünyaya getirdiği ikiz kız çocuklarıyla hastaneden taburcu olarak evine döndüğü ifade edildi. İngilz medyasına konuşan Martin " Çok mutluyum, hem ölümden döndüm, hem de ikizlerim sağlıklı şekilde dünyay geldi" dedi.