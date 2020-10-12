BIST 1.175
DOLAR 7,90
EURO 9,33
ALTIN 488,28
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

İngiltere'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu

İNGİLTERE'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan 5 çocuk annesi Danielle Martin, komadayken ikiz bebek dünyaya getirdi.

Abone ol

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. İngiltere'nin Belfast kentinde 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Danielle Martin, koma sırasında ikiz bebek dünyaya getirdi. Doktorların Martin’inin durumunun kötüleşmesi üzerine ikiz kız bebeklerin hayatından endişe etmeye başladı.

Komadan çıkan ve hamileliğinin büyük bölümünü hastanede geçiren Martin, koronavirüsü yendi. Beş çocuk annesi olduğu belirtilen Martin, Ava ve Amelia adında dünyaya getirdiği ikiz kız çocuklarıyla hastaneden taburcu olarak evine döndüğü ifade edildi. İngilz medyasına konuşan Martin " Çok mutluyum, hem ölümden döndüm, hem de ikizlerim sağlıklı şekilde dünyay geldi" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Muş: Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek
Gram altın tarihi rekor kırdı! İşte güncel fiyatlar
Antalya'da 6 aylık bebek feci şekilde can verdi! Acı olaydan geriye bu fotoğraf kaldı
İstanbul'da okul servisi tartışması! Veliler de şikayetçi servisçiler de
Piyasalar hareketli bir haftaya başlıyor! 12 Ekim dolar ve euro ne kadar?
Sınıfta pozitif öğrenci çıkarsa ne olacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz yanıtladı
ÖNCEKİ HABERLER
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal yayınlarına Youtube'da devam edecek
Süleyman Bölünmez kimdir aslen nereli kızı Ceyda Bölünmez kimdir?
Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı suçlamalar! Temas hattındaki bölgelere ateş açılıyor
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Enerji Bakanı Dönmez açıkladı Oruç Reis Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı
Hande Ünal kimdir aslen nereli İsmail Ege Şaşmaz nişanlısı yaşı kaç?
Yorumlar 1 yorum