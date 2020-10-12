BIST 1.175
DOLAR 7,90
EURO 9,33
ALTIN 488,28
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Antalya'da öfkeli damat dehşet saçtı firar etti! Her yerde aranıyor

İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Serik ilçesinde damat, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası firar eden damat, jandarma tarafından aranıyor.

Abone ol

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Makbule Can (64) ile evine giden M. İ. (42) arasında ailevi sebeplerden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran M. İ., Makbule Can’a ateş etti. Can,, ağır yaralanırken, M. İ., olay yerinden kaçarak firar etti.

Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, Makbule Can’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri firar eden M. İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Can’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Muş: Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek
Gram altın tarihi rekor kırdı! İşte güncel fiyatlar
Antalya'da 6 aylık bebek feci şekilde can verdi! Acı olaydan geriye bu fotoğraf kaldı
İstanbul'da okul servisi tartışması! Veliler de şikayetçi servisçiler de
Piyasalar hareketli bir haftaya başlıyor! 12 Ekim dolar ve euro ne kadar?
Sınıfta pozitif öğrenci çıkarsa ne olacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz yanıtladı
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal yayınlarına Youtube'da devam edecek
Süleyman Bölünmez kimdir aslen nereli kızı Ceyda Bölünmez kimdir?
Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı suçlamalar! Temas hattındaki bölgelere ateş açılıyor
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir kaç yaşında aslen nereli?
Yorumlar