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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan erken seçim iddiası! 2023'e dayanamazlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! "Haziran 2023'e kadar sistemin dayanmasını açıkça zor görüyoruz" diyen Babacan, "Türkiye'nin muhtemelen yapacağı bir erken seçime en kısa zamanda hazır olmak istiyoruz" dedi

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "İnsanların güveneceği ve gerçekten ülkenin geleceğinin emanet edilebileceği bir alternatif oluşturmak için yola çıktık." dedi. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki programının ardından Van'a giden Ali Babacan, Kahvaltıcılar Sokağı'nda kahvaltı yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. 

Ülkenin güven ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Babacan, işsizlik, hayat pahalılığı ve gelir dağılımındaki bozuklukların ciddi sorunlar olduğunu kaydetti. Babacan, şöyle devam etti: "Bunların düzelmesi ve refah seviyesinin artması için Van'a daha çok yatırımın gelmesi gerekiyor. Hem kamu hem de özel sektör yatırımlarının buraya yapılması lazım."

Yatırımcı gelmiyor, işsizlik hızla artıyor...

"Türkiye genelinde özel sektör yatırımı olmuyor maalesef. Güven ortamı olmadığı ve ekonomide belirsizlikler hat safhada olduğu için yatırımcılar yatırım yapmaktan çekiniyorlar. Yatırımcı yatırım yapmayınca iş sahası açılmıyor. Mevcut işsizler iş bulamıyor. Üstelik her sene iş gücüne katılan gençlerimiz de iş bulmakta güçlük çekiyor. Dolayısıyla işsizlik rakamları hızlıca artıyor. Bunun için yeni bir siyasi hareket başlattık. İnsanların güveneceği ve gerçekten ülkenin geleceğinin emanet edilebileceği bir alternatif oluşturmak için yola çıktık."

Erken seçime en kısa zamanda hazır olmak...

Türkiye'yi anlayan, bilen bir siyasi hareket olduklarını dile getiren Babacan, "Teşkilatımız hızla gelişiyor. Her konuda yetkin arkadaşlarımız var. Politikalar olarak hazırız. Teşkilatlarımızla seçime girme yeterliliği kazandığımız anda önümüzdeki dönemde Türkiye'nin muhtemelen yapacağı bir erken seçime en kısa zamanda hazır olmak istiyoruz. Haziran 2023'e kadar sistemin dayanmasını açıkça zor görüyoruz. Problemeler büyük olsa da Türkiye'nin hızlı ayağa kalkma potansiyeli var." diye konuştu. 

Babacan, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı. 

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